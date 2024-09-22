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Газета.ру

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Мать троих детей Дурова Болгар заявила, что тратила только на отпуск €1 млн

Мать троих детей Дурова Болгар заявила, что тратила только на отпуск €1 млн

Мать троих детей основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар опубликовала в Instagram пост с заголовком: "Сколько стоит свобода?" Она призналась, что на протяжении 10 лет имела прямой доступ к семейным активам.

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