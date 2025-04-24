НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Александр Мостовой: «Мы с Барко где-то по мысли похожи, он хороший футболист. Но знаете, в чем разница? Я за карьеру столько голов забил – он и половину не забьет, наверное»

«Да, он играет по-умному. Где-то по мысли мы похожи. Но знаете, в чем еще разница? Всегда говорю, что я за свою карьеру столько голов забил, играя на этой позиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх