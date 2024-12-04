Страна и люди
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Страна и люди

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Комбат ВС РФ: нацбаты выступают в роли заградотрядов для ВСУ под Курском

Комбат ВС РФ: нацбаты выступают в роли заградотрядов для ВСУ под Курском

Командир мотострелкового батальона с позывным Странник сообщил корреспонденту «Звезды» Владиславу Кустову, что в Курской области батальон «Кракен»* выступает в роли заградотряда для линейных подразделений ВСУ.

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