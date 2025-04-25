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Министр обороны Пакистана призвал США помочь в конфликте с Индией

Министр обороны Пакистана призвал США помочь в конфликте с Индией

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф призвал президента США Дональда Трампа помочь разрешить конфликт с Индией, отметив, что внимание мировых лидеров может предотвратить столкновение двух ядерных держав.

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