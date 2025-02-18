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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Ольга Серябкина откровенно рассказала о сложном уходе от Макса Фадеева

39-летняя певица Ольга Серябкина рассказала о своих отношениях с бывшим продюсером Максом Фадеевым. В программе Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» артистка поделилась, что их общение прекратилось после ее ухода из группы Serebro в 2018 году, где она была солисткой на протяжении 13 лет.

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