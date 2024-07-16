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Британский журналист Сопел назвал кандидатуру Вэнса кошмаром для Зеленского

Британский журналист Сопел назвал кандидатуру Вэнса кошмаром для Зеленского

Назначение сенатора от республиканцев США Джея Ди Вэнса на пост вице-президента, если экс-глава государства Дональд Трамп сможет переизбраться на президентский пост в ноябре, станет кошмаром для украинского лидера Владимира Зеленского.

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