Более 10 человек пострадали и один погиб в ДТП с микроавтобусом под Калугой

В результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Калужской области один человек погиб, 11 пострадали, 28 апреля сообщает пресс-служба Управление на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
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