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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джейлен Уильямс: «К началу сезона буду максимально здоров»

Форвард «Тандер» Джейлен Уильямс боролся с травмами с весны чемпионского 2025 года. Баскетболист перенес операцию на запястье и серию мышечных травм, ограничивших его выступление в «регулярке» и плей-офф.

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