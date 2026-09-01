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Ex-NFL star, CBS broadcaster Tony Romo pleads no contest to OWI

Ex-NFL star, CBS broadcaster Tony Romo pleads no contest to OWI

CBS broadcaster Tony Romo pleaded no contest to OWI, he announced Tuesday in a statement. His driving privileges were revoked for six months.

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