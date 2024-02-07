Токаев решил запустить в Казахстане либерализацию и приватизацию

Президент Казахстана Токаев поручил министрам провести в стране приватизацию. Правительство Казахстана должно принять меры для либерализации экономики, главным направлением которой будет являться запуск эффективной приватизации.
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