Американский эксперт: США скрывают подробности о поставке вооружений Израилю из-за гибели мирных жителей в Газе

Информация о предоставлении военной помощи Израилю от США не раскрывается Белым домом и Пентагоном по одной причине – американские власти не хотят привлекать лишнее внимание к гибели мирного населения в секторе Газа и к косвенной причастности к этому Вашингтона, поставляющего оружие.
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