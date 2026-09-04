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В СФ назвали возможный размер МРОТ на 2027 год

В СФ назвали возможный размер МРОТ на 2027 год

МРОТ в России может преодолеть отметку в 31 тыс. рублей уже в 2027 году — это на 15% выше нынешнего уровня.

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