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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайд: Far Cry 7 может выйти в 2026 году и представить игрокам шутер с “новой форм...

Инсайд: Far Cry 7 может выйти в 2026 году и представить игрокам шутер с “новой форм...

Инсайд: Far Cry 7 может выйти в 2026 году и представить игрокам шутер с “новой формулой”Авторитетный инсайдер Том Хендерсон, известный своей точностью в раскрытии информации о крупных игровых проектах, поделился свежими деталями о будущем знаменитой серии Far Cry.

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