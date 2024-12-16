Инсайд: Far Cry 7 может выйти в 2026 году и представить игрокам шутер с “новой форм...

Инсайд: Far Cry 7 может выйти в 2026 году и представить игрокам шутер с “новой формулой”Авторитетный инсайдер Том Хендерсон, известный своей точностью в раскрытии информации о крупных игровых проектах, поделился свежими деталями о будущем знаменитой серии Far Cry.