2025 елда тотылган автомобильләр тагын ничә процентка кыйммәтләнергә мөмкин?

2025 ел ахырына кадәр тотылган автомобильләр 20-30% ка кыйммәтләнергә мөмкин. Мондый «бәяләр сикерешенә» утилизация өчен акча җыю (утильсбор) йогынты ясаячак, дип хәбәр итте «Татар-информ» га автоюрист Лев Воропаев.
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