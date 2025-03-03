Не дает мужу выспаться в выходной: «Сам виноват, надо было вовремя ложиться, а не до пяти утра рубиться в комп!»— В субботу утром проснулась от того, что сын мне пальцами глаза пытался открыть! – рассказывает Милана.
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