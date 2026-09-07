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Экс-глава СВР Украины: Дождались – Путин начал бить по центрам принятия решений

Экс-глава СВР Украины: Дождались – Путин начал бить по центрам принятия решений

Дрон, который поразил главный комплекс зданий СБУ в центре Киева, свидетельствует о том, что у русских развитая агентурная структура в украинских спецслужбах.

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