Собчак подготовила вопросы к прямой линии Путина

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак подготовила к прямой линии президента РФ Владимира Путина вопросы по нескольким важным темам, как сообщила РИА Новости телеведущая, она надеется, что у нее будет шанс задать вопрос главе государства.
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