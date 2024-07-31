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Как житель Мангистау изменил свою жизнь после тюрьмы

Как житель Мангистау изменил свою жизнь после тюрьмы

Сколько времени нужно, чтобы человек, совершивший преступление и отбывающий тюремный срок, ассимилировался в обществе? Может ли  измениться жизнь после ухода из тюрьмы? Возьмем для примера 31-летнего жителя Мангистау, который сегодня уверен, что больше не ступит на кривую дорожку, не совершит повторных преступлений.

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