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Лянка Грыу: «Я проходила через то, что муж обесценивал мой вклад и труд»

Лянка Грыу: «Я проходила через то, что муж обесценивал мой вклад и труд»

В браке с режиссером Михаилом Вайнбергом Лянка Грыу прожила 12 лет. Вместе супругам пришлось пережить эмиграцию и болезнь ребенка — их сыну диагностировали аутизм.

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