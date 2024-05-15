АМАРАНТ "Ну наконец-то!" Только что стало известно. Две наши харь ковские группировки сошлись в единое целое у села Терновая.
Северные клешни объединились
Комментарии
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Вик Норд
Купите себе пугач,и застрелитесь,но молча...,если Вам невыносимо(от непонимания) терпеть происходящее,а то думали они.Есть там кому думать,без Вас,и без нас.Нам осталось только наблюдать за событиями,и верить в Победу.Поймите,мы(обыватели) не обладаем полнотой информации,потому и не имеем права судить о правильности действий ГШ,и прочих руководителях,повыше.
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9 час.
Игорь Кузнецов
Обсуждать можно последствия решений. Если от "активной обороны" переходят к "давлению по фронту" - значит так надо. А "диванные генералы" с атакой "шашки наголо" пусть поостынут, это не война на истребление, как делали всегда США путём "ковровых бомбардировок".
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7 час.
W
Walery
Только только Шойгу разогнался и, и его отодвинули... Помнится уже был министром обороны гражданский коммерсант... после которого (Сердюкова) МО восстанавливалось 14 лет. Сегодня министром Обороны гражданский экономист... в чем разница? Индикаторами могут служить появления на поле боя единичных звучных изделий изделий, конкретно не парадных.., а боевых Армат, Коалиуций как и Терминатороров... в достаточных количествах.
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5 час.
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