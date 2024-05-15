Северные клешни объединились

Вик Норд Купите себе пугач,и застрелитесь,но молча...,если Вам невыносимо(от непонимания) терпеть происходящее,а то думали они.Есть там кому думать,без Вас,и без нас.Нам осталось только наблюдать за событиями,и верить в Победу.Поймите,мы(обыватели) не обладаем полнотой информации,потому и не имеем права судить о правильности действий ГШ,и прочих руководителях,повыше.

Игорь Кузнецов Обсуждать можно последствия решений. Если от "активной обороны" переходят к "давлению по фронту" - значит так надо. А "диванные генералы" с атакой "шашки наголо" пусть поостынут, это не война на истребление, как делали всегда США путём "ковровых бомбардировок".