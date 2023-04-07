Аргументы недели

98 613 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ljubov Tretjakova
    На 90ом году жизни скончаласьНа 94-м году жизн...
  • ИгорьОвчаренко
    Хорошо бы  писать не только то, что  была тревога, но и результаты  уничтожения стратегических объектов.. Было бы вес...На всей территори...
  • Ирина Черных
    Ничего удивительного, что "целует в задницу" - это его любимое место.Трамп заявил, что...

ЦБ РФ предупредил о мошенниках, выманивающих у россиян QR-коды для снятия наличных

ЦБ РФ предупредил о мошенниках, выманивающих у россиян QR-коды для снятия наличных

В Центральном банке РФ утром в пятницу, 7 апреля, предупредили о новой практике мошенничества. Злоумышленники стали выманивать у граждан QR-коды, чтобы похитить средства с их банковских карт.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх