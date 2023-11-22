Россия наращивает поставки трубопроводного газа в Китай

Совокупный объем поставок трубопроводного газа в Китай составит около 100 миллиардов кубометров. Об этом рассказал заместитель председателя Правительства Александр Новак в ходе «правчаса» «Об актуальных вопросах развития топливно-энергетического комплекса Российской Федерации» в Совфеде 22 ноября.