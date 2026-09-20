Бабаев об уходе Николича из ЦСКА: «Можно было бы предположить, что тренеру не до конца комфортно. Возможно, надо было сыграть на опережение»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев вспомнил об уходе тренера Марко Николича из клуба в июне 2025 года. «Естественно, если бы контракт с Марко или с любым другим тренером был бы рассчитан на сезон, то было бы максимально неразумно начинать переговоры по окончании сезона.