🌱 В Евпатории на набережной имени Терешковой высадили канны Также растения появились в сквере Ашика Умера, сообщил глава администрации города Александр Юрьев.
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🌱 В Евпатории на набережной имени Терешковой высадили канны Также растения появились в сквере Ашика Умера, сообщил глава администрации города Александр Юрьев.