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Эрдоган захотел обсудить с соратниками безопасность Европы

Эрдоган захотел обсудить с соратниками безопасность Европы

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить 17 марта с Центральным исполнительным комитетом турецкой правящей Партии справедливости и развития шаги Анкары по установлению новой архитектуры европейской безопасности на фоне украинского конфликта.

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Комментарии
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Зоя
... а султану во все щели нужно пролезть...,без этого турки не турки.....
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20 час.
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