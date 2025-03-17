Эрдоган захотел обсудить с соратниками безопасность Европы

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган планирует обсудить 17 марта с Центральным исполнительным комитетом турецкой правящей Партии справедливости и развития шаги Анкары по установлению новой архитектуры европейской безопасности на фоне украинского конфликта.
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