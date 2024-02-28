СК расследует дело в отношении владелицы кафе, не пустившей участников СВО

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела после инцидента в подмосковном кафе, в которое хозяйка заведения не пускала участников спецоперации по защите Донбасса.
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