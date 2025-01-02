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Силовая мобилизация на Украине: военкоматы в центре скандала с насилием

Силовая мобилизация на Украине: военкоматы в центре скандала с насилием

В Полтавской области Украины сотрудники военкомата сломали мужчине ногу, сообщают украинские СМИ. Инцидент - часть волны насильственных действий военкоматов в ходе всеобщей мобилизации, введенной после начала военного положения в феврале 2022 года.

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