Силовая мобилизация на Украине: военкоматы в центре скандала с насилием

В Полтавской области Украины сотрудники военкомата сломали мужчине ногу, сообщают украинские СМИ. Инцидент - часть волны насильственных действий военкоматов в ходе всеобщей мобилизации, введенной после начала военного положения в феврале 2022 года.
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