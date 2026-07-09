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ДумаТВ

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Украина не сможет выпускать ракеты Patriot у себя в течение пяти лет

Украина не сможет выпускать ракеты Patriot у себя в течение пяти лет

Несмотря на обсуждение Вашингтоном возможности передачи лицензии на Patriot, эксперты сходятся во мнении, что налаживание выпуска на украинской территории в среднесрочной перспективе невозможно, а текущий дефицит ПВО усугубляется выводом предприятий за границу и критической нехваткой боеприпасов — по оценкам, их осталось на считаные месяцы.

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