Украина не сможет выпускать ракеты Patriot у себя в течение пяти лет

Несмотря на обсуждение Вашингтоном возможности передачи лицензии на Patriot, эксперты сходятся во мнении, что налаживание выпуска на украинской территории в среднесрочной перспективе невозможно, а текущий дефицит ПВО усугубляется выводом предприятий за границу и критической нехваткой боеприпасов — по оценкам, их осталось на считаные месяцы.