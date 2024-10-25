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Названы районы Москвы с наибольшим сокращением предложения жилья

Названы районы Москвы с наибольшим сокращением предложения жилья

Молжаниновский район стал первым по вымыванию предложения на первичном рынке Тройку столичных районов — лидеров по сокращению экспозиции в новостройках составили Молжаниновский, Останкинский и Обручевский Молжаниновский район возглавил рейтинг локаций Москвы по темпам квартального сокращения предложения на первичном рынке жилья.

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