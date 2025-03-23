Мир затрясло так, что возможно буквально все…

sergo galin

в недалёком прошлом российские эффективные менеджеры , разорвали все отношения с друзьями страны . решив что за деньги можно всё купить , и дружбу и станки и ширпотреб . прошли годы и друзья перешли в недруги , станки нам отказались поставлять , как и продукцию , на ширпотреб тоже наложили санкции . а где же наши эффективные менеджеры с их деньгами ? ау где вы ? а они сбежали к недругам . и страна осталась без друзей , денег и экономики . и виноватых нет . рыночные либеральные отношения . что посеешь , то и пожнёшь