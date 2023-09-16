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Депутат Водолацкий назвал заявление Зеленского об украинских беженцах шантажом

Депутат Водолацкий назвал заявление Зеленского об украинских беженцах шантажом

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что у украинских беженцев, находящихся в Европейском союзе, может быть непредсказуемая реакция, если Запад начнёт сокращать помощь Украине.

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