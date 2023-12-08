В Донецкой народной республике (ДНР) ликвидированы несколько предполагаемых американских наемников. Как рассказал командир одного из отрядов подразделения «Север-V» с позывным «Чибилия», в районе села Богдановка солдаты встретились с украинскими боевиками, на шевронах которых был изображен флаг Соединенных Штатов.