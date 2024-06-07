Microsoft Exchange уязвим. Его используют для хакерских атак по всему миру

Уязвимости в Microsoft Exchange используют для атак на правительства по всему мируНеизвестные злоумышленники активизировали атаки на Microsoft Exchange Server, используя старые уязвимости ProxyShell для распространения кейлоггеров: на сегодняшний день жертвами атаки стали не менее 30 организаций в 10 странах, включая Россию.