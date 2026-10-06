Рейсы между Москвой и городами Ямала задержатся на пять часов

На Ямале произошли массовые задержки авиарейсов утром 6 октября. Самолеты из Москвы прибудут в Салехард и Новый Уренгой с опозданием более чем на пять часов.
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