Глава евродипломатии Жозеп Боррель прибыл в Киев

Прибыл в Киев глава евродипломатии Жозеп Боррель, об этом 9 ноября сообщает news.ru. Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в столицу Украины Киев.
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