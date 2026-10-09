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Регионы России

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ЕОК разрешил российским и белорусским спортсменам участие в зимнем Юношеском олимпийском фестивале 2027 года в нейтральном статусе

ЕОК разрешил российским и белорусским спортсменам участие в зимнем Юношеском олимпийском фестивале 2027 года в нейтральном статусе

Исполнительный комитет Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) принял решение допустить сборные России и Беларуси к участию в зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, который пройдет в румынском Брашове с 14 по 21 февраля 2027 года.

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