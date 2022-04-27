Василевский отразил 20 бросков из 21 в матче с «Коламбусом». Он делит 2-е место в сезоне с Саросом с 38 победами

Андрей Василевский отразил 20 бросков «Коламбуса» из 21 и выиграл 38-й матч в сезоне. Россиянин помог «Тампе» обыграть «Блю Джекетс» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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