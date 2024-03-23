Губернатор Воробьев: инженерные работы в "Крокусе" будут вестись круглосуточно

Сергей Лазарев

Гаранту - уже просто необходимо ответить на доверие граждан, идет жестокая война и наш враг-фашист в нашем дворе. Воробьеву необходимо подать в отставку. Крокус снести и установить Мемориал памяти погибшим, а также глупости, халатности и безответсвенности. Что касается гулянок - гулять будем после победы.