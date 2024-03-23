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Губернатор Воробьев: инженерные работы в "Крокусе" будут вестись круглосуточно

Губернатор Воробьев: инженерные работы в "Крокусе" будут вестись круглосуточно

Инженерные работы в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холле", где произошел теракт, будут вестись круглосуточно, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Комментарии
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Сергей Лазарев
Гаранту - уже просто необходимо ответить на доверие граждан, идет жестокая война и наш враг-фашист в нашем дворе.                                Воробьеву необходимо подать в отставку.                                                      Крокус снести и установить Мемориал памяти погибшим, а также глупости, халатности и безответсвенности.                                                        Что касается гулянок - гулять будем после победы.
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