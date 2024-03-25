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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хавбек Португалии и «Ман Сити» Нунеш может пропустить матч со Словенией из-за проблем с ногой. Игра с «Арсеналом» – 31 марта

Матеуш Нунеш может пропустить во вторник товарищеский матч со Словенией. Накануне хавбек сборной Португалии и «Манчестер Сити» не принимал участия в тренировке из-за проблем с ногой.

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