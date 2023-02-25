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Рогов: войска Украины атаковали беспилотниками город в Запорожской области

Рогов: войска Украины атаковали беспилотниками город в Запорожской области

Вооруженные силы Украины атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

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