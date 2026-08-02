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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Божович о Кокорине: «Мог играть в «Барсе» или «Реале», большой талант был. Не нашел свою команду просто, возможно»

Бывший главный тренер клубов РПЛ Миодраг Божович высказался о нападающем  Александре Кокорине . – Кокорин поиграл у вас в « Динамо ».

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