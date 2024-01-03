Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании уголовного дела о покушении на убийство нескольких лиц и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Республике Коми

Следственными органами СК РФ по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух лиц, в том числе из хулиганских побуждений, и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч.
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