На уступки по сделке пошли только США — у республиканцев крайне тяжёлое положение. При этом конфронтация России и США сохраняется, а Украину в Вашингтоне заинтересованы "законсервировать и оставить на потом".
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