В посёлке Бреды 18-летний водитель мотоцикла «Ямаха FZR» не справился с управлением, съехал в левый кювет и погиб на месте от полученных травм.
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