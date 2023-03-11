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Фьюри начал тренировочный лагерь перед боем с Усиком

Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о начале шестинедельного тренировочного лагеря перед боем с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

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