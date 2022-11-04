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Устименко обошел Эрича и вошел в топ-10 вратарей-рекордсменов «Кайрата»

22-летний вратарь «Кайрата» Данил Устименко вошел в топ-10 вратарей-рекордсменов алматинского клуба по сыгранным матчам в КПЛ.

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