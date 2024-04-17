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Биолог рассказала, когда сажать кабачки

Биолог рассказала, когда сажать кабачки

Мастер производственного обучения кафедры методики преподавания химии, биологии, экологии и географии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко 17 апреля рассказала «Известиям», когда нужно сажать кабачки.

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