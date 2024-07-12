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В Челябинской области продолжают поиски пропавшего подростка

В Челябинской области продолжают поиски пропавшего подростка

14-летнего юношу седьмой день ищут в Еткульском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, ежедневно в поисках подростка в Еткульском районе участвуют более 500 человек и спецтехника.

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