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В Приморье в заповеднике выловили послание от участников кругосветки

В Приморье в заповеднике выловили послание от участников кругосветки

Послание в бутылке от участников кругосветного плавания с российского судна «Пилигрим» прибило к берегам Дальневосточного морского заповедника на юге Приморья, говорится в Telegram-канале «Земля леопарда».

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