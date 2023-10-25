В Приморье в заповеднике выловили послание от участников кругосветки

Послание в бутылке от участников кругосветного плавания с российского судна «Пилигрим» прибило к берегам Дальневосточного морского заповедника на юге Приморья, говорится в Telegram-канале «Земля леопарда».
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