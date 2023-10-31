Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 955 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Дебил дебилом, но надо о себе напомнить, свои пять копеек вставить,Эксперт Баранец о...
  • Betahon
    О чем разговор?! В сша технический дефолт был еще 10-12 лет назад!Политолог Разгуля...
  • Наталья Иванова (Кубасова)
    АрмянЫ, Армения зовёт!Захарова: власти ...

Боец «Ахмата»: ВСУ применяют фосген и фосфор на кременском участке

Боец «Ахмата»: ВСУ применяют фосген и фосфор на кременском участке

ВСУ применяют газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских бойцов на кременском направлении, рассказал РИА Новости боец спецназа «Ахмат».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Уфимцев я
Но последней соломинкой в э
Ответить
2 д.
Уя
Уфимцев я
... этой войне будет не химия, а ат0мные бомбы... Зеле, брошенному и преданному американцами, как тому &quot;жениху&quot;, более терять нечего... И жизнь после такой &quot;всеобщей мировой&quot; любви - ему не мила...
Ответить
2 д.
К
Корсаков
А мы всё стыдливо рожу отворачиваем. Пусть, мол, наших травят, а мы не такие, мы хорошенькие
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх