ВСУ применяют газы фосген и хлорпикрин, а также фосфорные боеприпасы против российских бойцов на кременском направлении, рассказал РИА Новости боец спецназа «Ахмат».
Боец «Ахмата»: ВСУ применяют фосген и фосфор на кременском участке
Комментарии
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Уфимцев я
Но последней соломинкой в э
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2 д.
Уя
Уфимцев я
... этой войне будет не химия, а ат0мные бомбы... Зеле, брошенному и преданному американцами, как тому "жениху", более терять нечего... И жизнь после такой "всеобщей мировой" любви - ему не мила...
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2 д.
К
Корсаков
А мы всё стыдливо рожу отворачиваем. Пусть, мол, наших травят, а мы не такие, мы хорошенькие
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2 д.
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